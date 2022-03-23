Правовая система США продолжает деградировать.

От официальных лиц Вашингтона практически одновременно прозвучали два противоречащих друг другу заявления.

Сначала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Штаты не просили американские компании уходить с российского рынка.

Затем буквально через несколько часов Конгресс предложил запретить правительству США вести дела с компаниями, которые несмотря на санкции продолжили работу в России.

Недавно уже говорил о двойных стандартах Вашингтона: Конгресс США запретил любую помощь батальону «Азов» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), но Байден вопреки закону финансирует этих неонацистов, направляет им оружие.

Задумайтесь, чего можно ожидать от США, которые обладают ядерным оружием и многое определяют в мире, если закон для их руководства не писан, а политические заявления ничего не стоят.

Кто-то посмеется, что разговор о «загнивающем Западе» в нашей стране ведется давно. Но сегодня хаос в США точно наступил.