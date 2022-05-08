Спикер ГД Вячеслав Володин:

Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских вооружённых сил.

Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении «не допустить победы» России на Украине.

Против чего они выступают?
— Демилитаризации;
— Денацификации;
— Внеблокового и безъядерного статуса Украины;
— Права народов Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение.

Теперь понятно, почему предложенные нашим Президентом инициативы по вопросам безопасности оставлены ими без ответа.

Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток.

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