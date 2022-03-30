Спикер ГД Вячеслав Володин объявил, что сегодня принято долгожданное решение — два подхода Южный и Северный к аэропорту «Гагарин» переданы на федеральный уровень.

-Это значит, что средств останется в области больше, дороги будут приведены в хорошее состояние. И конечно, реконструкция Южного подхода к аэропорту «Гагарин» — она станет возможной. Это обход вокруг посёлка Дубки, затем строительство путепровода через железную дорогу на пути к аэропорту. Средства требуются огромные, область бы не потянула, а сейчас это становится возможным.

У нас остаётся ещё одна дорога, которая находится в стадии передачи на федеральный уровень — Саратов-Балтай. Надеюсь что такое решение состоится до конца следующей недели, — сказал Володин.