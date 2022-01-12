В Женеве прошли переговоры о гарантиях безопасности.

Речь идет о нерасширении НАТО на восток. Размещать ракеты, ударные системы рядом с нашими границами недопустимо.

Долг государства — обеспечить безопасность граждан, их мирную жизнь.

Именно на это направлены предложения Российской Федерации. Наша страна хочет получить твердые, юридически обязывающие гарантии безопасности.

В начале 90-х США обещали не расширять НАТО на восток. Обманули.

Сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке — разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны.

Именно США в одностороннем порядке вышли из важнейших международных соглашений, позволявших сохранять военно-стратегический баланс в мире: из Договора по ПРО, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу.

Ненужной Вашингтону оказывается и ООН: США в обход нее принимают решения о бомбардировках суверенных стран, вторжении на территории других государств.

К сожалению, деградирует ОБСЕ, которая как институт призвана обеспечивать безопасность в Европе.

Европейским государствам бы возмутиться: случись что, полыхнет здесь, а не за океаном. США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников.

Выход из сложившейся ситуации, снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США. Им придётся либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий.

Ответ Вашингтона должен быть конкретным и обоснованным, без затягивания процесса.