Госдума срочно созовет заседание по делу депутата КПРФ Валерия Рашкина.

Об этом сегодня, 5 ноября, рассказал каналу «Россия-24» председатель ГД Вячеслав Володин.

Уточняется, что вопрос изъятия у Рашкина депутатского иммунитета будет решаться после соответствующего обращения генерального прокурора.

«Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение», — отметил Володин.

Уголовное дело о браконьерстве в лесах Саратовской области с возможным участием известного политика находится на рассмотрении в СКР и генпрокуратуре.

В настоящее время расследование продолжается.

Напомним, задержание Рашкина с тушей убитого лося произошло в ночь на 29 октября.

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