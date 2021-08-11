Председатель ГД Вячеслав Володин направит обращение в прокуратуру по Петровской районной больнице.

Вячеслав Володин осмотрел Базарно-Карабулакскую районную больницу. Был поднят вопрос участия больниц в федеральной программе модернизации первичного звена. Володин сказал, что, к примеру, Петровская районная больница не попала в эту программу.

-Эта больница должна быть в федеральной программе, так как находится в тяжелейших условиях. Кто не включил ее? Пусть теперь разберутся правоохранительные органы. Направлю запрос в прокуратуру. Депутат обязан на это внимание обращать. Главные врачи формировали список. А у главного врача Петровской больницы оказалась через дорогу платная больница. И еще две частных клиники. А в хирургии районной больницы потолок проваливается. Надо всех уволить, кто к этому причастен. Создали кормушку за счет людей. От этого жители пострадали, – заявил Вячеслав Володин.

Министр здравоохранения региона ответил, что будет персонально отвечать за ситуацию в этой районной больнице и разберется в ней в течение двух месяцев.

Володин предложил построить диагностический межрайонный центр в Базарном Карабулаке, чтобы люди из близлежащих районов не ездили в Саратов, не стояли в очередях и не шли в платные больницы, а получали бесплатную медпомощь.