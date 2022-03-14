Вячеслав Володин осмотрел 14 марта спортивный комплекс «Юность» на улице Рабочей в Саратове.

Представители спортивного сообщества и родители, чьи дети занимаются там, обратились к Володину по поводу неудовлетворительного состояния объекта, — сообщили в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Здесь необходим капитальный ремонт кровли. Сейчас места для всех желающих заниматься фехтованием, волейболом, футболом и другими видами спорта не хватает. Прозвучало предложение от местных властей о реконструкции здания.

«Подготовьте концепцию, предложения, обсудите с тренерами и надо будет заказывать проект. Если нужна будет помощь, помогу», – сказал Вячеслав Володин.

В итоге договорились встретиться в «Юности» в апреле-мае, когда будет готова концепция реконструкции здания.