Сегодня, в день 160-летия Петра Столыпина, ректор и студенты Саратовской консерватории предложили присвоить проспекту Кирова имя П.А. Столыпина.

Об этом написал в своем телеграм-канале Вячеслав Володин.

—Петру Столыпину мы обязаны появлением классического университета в областном центре. Открытие саратовской консерватории – это тоже его заслуга, – заявил Александр Занорин.

Саратовская консерватория как раз находится в начале по адресу Кирова, д. 1.

В телеграм-канале спикер ГД запустил голосование, в котором спросил у саратовцев, как они относятся к этой идее.