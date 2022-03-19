Сегодня, 19 марта, спикер ГД Вячеслав Володин высказался касательно обстоятельств операции на Украине.

-Каждый день украинские националисты используют гражданское население как живой щит. Прикрываются женщинами и детьми.

Оружие, боеприпасы им поставляют страны НАТО. Наёмники, пополняющие ряды батальонов националистов, вербуются на территории стран Североатлантического альянса с согласия их руководства.

Поэтому, когда Байден и его коллеги по НАТО призывают к миру, они в первую очередь должны начать с себя.

Именно по их вине отдаляется урегулирование ситуации на территории Украины, её демилитаризация и денацификация.

Они не хотят, чтобы она стала независимой, внеблоковой страной.

Всё, что происходит сегодня на Украине: гибель мирных людей, потоки беженцев — прямая ответственность Вашингтона и Брюсселя.

Странам Запада вместе с США, если они желают мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи населению.

В этой связи ООН должна определиться. И не руководствоваться двойными стандартами. Если хотите скорейшего мира — примите немедленные решения. США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину, — написал он.