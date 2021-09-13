Еще один новый многофункциональный стадион сдан в эксплуатацию – в поселке Соколовый. Ранее жители обращали внимание на необходимость его реконструкции.

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что поселок Соколовый должен иметь всю инфраструктуру, которая есть в Саратове: спортивные объекты, дома культуры, парки, скверы.

Вячеслав Володин обсудил с жителями дальнейшие планы по развитию поселка – строительство бассейна и круглогодичной ледовой арены. Он предложил подкорректировать проект и соединить бассейн и ледовую арену со зданием школы крытым переходом, чтобы учащимся было удобнее пользоваться спортивными сооружениями.