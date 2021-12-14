Сегодня, 14 декабря, председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел предполагаемое место под возведение противотуберкулезного диспансера, недалеко от новой инфекционной больницы.

Это будет больничный городок из двух современных больниц. На строительство медицинского учреждения из федерального бюджета было выделено 3 млрд рублей.

Больница будет состоять из 8 корпусов. Площадь учреждения составит 46 тыс. кв. м. Начать строительство планируют весной.

Нынешняя противотуберкулезная больница находится в центре Саратова, в объекте культурного наследия, тесные палаты располагаются в приспособленных помещениях.

-В течение двух лет мы должны построить эту больницу. Мы учли пожелания жителей и как можно дальше отнесли и инфекционную, и туберкулезную больницы от жилых массивов. Важно организовать транспортное сообщение. Регион должен решить вопросы строительства служебного жилья для врачей этих больниц, – отметил Вячеслав Володин.