На встрече с активом Саратова председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин раскритиковал работу городских чиновников.

Он отметил, что некоторые представители власти в регионе наплевательски относятся к проектам, которые реализовываются в регионе при его содействии.

-Вот нашли вариант — везёшь и вези, а мы посмотрим в стороне постоим. Может упадешь ещё. В течение трёх лет можно все реализовать, о чем мы говорили. Только воровать не надо! — сказал Володин, вызвав в зале аплодисменты.

Спикер госдумы рассказал, каким он видит будущие проекты в Саратове.

-По территории старого аэропорта — нам старый аэропорт, Глебучев овраг, Соколовая гора и зелёный островов — 500 гектаров, как единый комплекс, который может быть узаконен и внесён в генплан Саратова. Это и жилые дома и зоны отдыха. Работу по планировке проекта согласилось профинансировать правительство РФ, это дорогая работа. Работать будут московские и саратовские архитекторы. Глебучев овраг будет облагорожен, на зелёном острове и зона отдыха и соединение его с городом. Завершенная объездная дорога и объездная железная дорога — вот Саратов будущего, — говорит Вячеслав Володин.