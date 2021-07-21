Сегодня, 21 июля, председатель ГД Вячеслав Володин посетил Петровск.

Здесь началось строительство спортстадиона в горпарке в рамках федерального проекта. В будущем появится футбольное поле с всесезонным покрытием, беговыми дорожками, площадкой для воркаута, прыжков в длину, игры в волейбол, баскетбол и хоккей.

Федеральный политик сразу отметил недостаточные темпы работ и неправильную технологию в работе на стадионе: нет поливочной машины на объекте. Это закончится тем, что будет просадка. Здесь работает та же организация, что и на благоустройстве пляжной зоны и ремонте тротуаров, реставрации железнодорожного моста, где сделано всего пять процентов вместо 50 из работ.

Вячеслав Володин призвал председателя правительства региона Романа Бусаргина вмешаться в ситуацию по всем трем объектам, которые реализуются в Петровске, так как все три под угрозой срыва.

— У нас есть опыт строительства подобных спортивных объектов. В Новых Бурасах, Балтае такие же объекты, только площадь еще больше, и стоимость там 43 миллиона рублей. А здесь 47 миллиона. Поэтому вам должно хватить средств. У этой организации нет ничего, кроме желания заработать, – сказал Вячеслав Володин.