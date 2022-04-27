В1906 году начала работу Государственная Дума. С нее началось становление парламентаризма как института законодательной власти в России.

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что у российского парламентаризма многовековая история и уникальный опыт развития.

— Сегодня, опираясь на поддержку наших граждан, законодателям важно принимать эффективные решения, направленные на обеспечение безопасности государства и повышение качества жизни людей, — говорится в поздравлении Председателя ГД.

В День российского парламентаризма в 11:00 в Санкт-Петербурге состоится заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ, в котором примет участие Вячеслав Володин.