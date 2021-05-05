Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с балаковцами реконструкцию сквера в восьмом микрорайоне города.

На встрече прозвучала идея сделать в зеленой зоне детскую площадку, также местные жители попросили установить там спортивные тренажеры и лавочки.

Федеральный политик отметил необходимость вынести линию электропередач, поменять покрытие и занять свободные места оборудованием для физической активности.

Он сообщил, что финансирование на первый этап строительства парка, благоустройство которого обсуждали с жителями на прошлой неделе.