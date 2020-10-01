Сегодня, 1 октября, еще одной точкой визита председателя ГД Вячеслава Володина стал стадион «Волга» в Саратове.

Идет завершающий этап реконструкции, возводят новую трибуну, строят спортивный комплекс. Старое здание разобрали.

Федеральный политик остался недоволен тем, что на стадионе, как и в парке Расковой, работы не закончили к изначально названному сроку.

Он отметил необходимость учитывать все нюансы при договоре с подрядчиком и ставить реальные сроки.

— Раньше не было средств — это была отговорка. Сейчас средства есть — так организуйте работу. Проблемы от безделья местных властей, которые разучились работать, так как много лет не реализовывалось такое количество объектов, — сказал Вячеслав Володин.

Напомним, работы начались в прошлом году после обращения жителей к председателю ГД.



