Председатель ГД Вячеслав Володин посетил строящуюся инфекционную больницу в Саратове.

Там работают 250 человек. Председатель регионального Правительства Роман Бусаргин рассказал, что все отделочные работы и благоустройство планируют закончить до 1 июля. Порядка двух месяцев понадобится на установку оборудования и запуск. Федеральный политик отметил, что оборудование должно быть самым современным. Он назвал главный вопрос на сейчас — подбора сотрудников.

Там будут работать свыше тысячи человек: врачи, средний и младший медперсонал. Сейчас не хватает около 30 процентов сотрудников.

Для врачей инфекционной больницы региональные власти будут строить дома. Возведение планируют начать в мае. Вячеслав Володин отметил, что необходимо не только построить жилье, но и предложить достойную зарплату.