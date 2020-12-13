Председатель ГД Вячеслав Володин во время своего визита в Саратов раскритиковал работу местных чиновников.

Он напомнил им, что город это не одна улица Московская, есть еще микрорайоны и поселки.

—Сидят замы по социальной сфере, депутаты. Одни занимаются демагогиями, десятилетиями депутаты многих созывов, а другие тихо сидят, ничего не делают и тоже хорошо устроились. Они нужны друг другу — идут по жизни, не создавая ничего, — отметил председатель ГД.

Он подчеркнул, что теряют от этого только жители региона, а также областного центра.