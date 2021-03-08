Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал об анализе на имущество, проведенным правительством Саратовской области.

Средняя стоимость квадратного метра жилья — 400 рублей.

— Мы говорим — элита. Михаил Александрович, соберитесь с этой элитой. Понятно, что они все отдыхают на Канарах и Мальдивах, жалуются, что жизнь тяжелая, — сказал федеральный политик.

Он отметил, что в Самаре на кадастровом учете стоит свыше десяти тысяч помещений площадью свыше тысячи квадратных метров, а в Саратове таковых в пять раз меньше. И соответственно средств, которые должны зачисляться в бюджет города и области.