Спикер ГД Вячеслав Володин:
-В последнем интервью Зеленский признал: Украина готовилась к войне. Рассказал, что для этого завозилось оружие и предпринимались попытки вступить в НАТО.
Но до начала специальной военной операции он говорил ровно об обратном, обманывая своих граждан, нас, весь мир.
Украинская власть совершила преступление против человечества, за которое ей придется понести наказание.
Задумайтесь: что было бы, если бы Россия не начала специальную военную операцию? Где бы сегодня велись боевые действия? Какими бы тогда были разрушения, жертвы?
Ответ очевиден.
Вероломство Киева — с огромным количеством раненых и погибших — было предотвращено.
Важно завершить начатое.
Добиться реализации поставленных задач: денацификации и демилитаризации Украины, защиты наших граждан и соотечественников в Донецкой и Луганской народных республиках.
Обеспечить безопасность граждан Российской Федерации.