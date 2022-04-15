Спикер ГД Вячеслав Володин:

-В последнем интервью Зеленский признал: Украина готовилась к войне. Рассказал, что для этого завозилось оружие и предпринимались попытки вступить в НАТО.

Но до начала специальной военной операции он говорил ровно об обратном, обманывая своих граждан, нас, весь мир.

Украинская власть совершила преступление против человечества, за которое ей придется понести наказание.

Задумайтесь: что было бы, если бы Россия не начала специальную военную операцию? Где бы сегодня велись боевые действия? Какими бы тогда были разрушения, жертвы?

Ответ очевиден.

Вероломство Киева — с огромным количеством раненых и погибших — было предотвращено.

Важно завершить начатое.

Добиться реализации поставленных задач: денацификации и демилитаризации Украины, защиты наших граждан и соотечественников в Донецкой и Луганской народных республиках.

Обеспечить безопасность граждан Российской Федерации.