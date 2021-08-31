Председатель ГД Вячеслав Володин встретился с учителями физкультуры школ Ленинского района, чтобы обсудить запуск новой программы. Речь идет о строительстве многофункциональных стадионов на территориях 32 школ района.

Он осмотрел стадион в поселке Жасминном, строительство которого было закончено несколько дней назад. О появлении этого спортобъекта просили жители.

Вячеслав Володин рассказал о планах по строительству круглогодичной ледовой арены в Елшанке. А в Жасминном – о строительстве бассейна открытого типа.