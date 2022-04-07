Сегодня в Государственной Думе состоится ежегодный отчёт Правительства РФ.
Спасибо, что присылаете свои вопросы и предложения. Их уже более 38 000.
Все поступающие сообщения изучаются.
Они касаются разных тем: роста цен на товары первой необходимости, инфляции, импортозамещения, доступности лекарств и др.
Будем поднимать их во время отчёта.
Выступление Председателя Правительства, представителей фракций, ответы на вопросы и дискуссии будут проходить в рамках специального заседания Государственной Думы.
Начало — в 12:00. Трансляцию можно будет смотреть онлайн.