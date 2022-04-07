Сегодня в Государственной Думе состоится ежегодный отчёт Правительства РФ.

Спасибо, что присылаете свои вопросы и предложения. Их уже более 38 000.

Все поступающие сообщения изучаются.

Они касаются разных тем: роста цен на товары первой необходимости, инфляции, импортозамещения, доступности лекарств и др.

Будем поднимать их во время отчёта.

Выступление Председателя Правительства, представителей фракций, ответы на вопросы и дискуссии будут проходить в рамках специального заседания Государственной Думы.

Начало — в 12:00. Трансляцию можно будет смотреть онлайн.