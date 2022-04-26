Спикер ГД Вячеслав Володин посетил мкр Иволгино в Саратове, где идет строительство школы на 825 мест с бассейном. Микрорайон новый, развивающийся, основан 6 лет назад. В пешей доступности школ нет. С этой проблемой к Володину обращались жители. На строительство было выделено федеральное финансирование в прошлом году.

Подрядчик рассказал, что школу планируется сдать в декабре. Вячеслав Володин предложил изменить график работ и наращивать темпы, чтобы сдать школу в сентябре и параллельно благоустраивать территорию.

-Стоит задача сдать школу 1 сентября. У нас 6 лет нет здесь школы. Недобросовестные застройщики заработали, а люди живут без объектов соцсферы. Здесь проживает более 5 тыс. человек. Если вы сдадите школу в декабре, детей тяжело будет в середине учебного года переводить, – обратился Володин к подрядчику.

Застройщик пообещал представить новый план-график работ через неделю, чтобы к сентябрю школу сдать.