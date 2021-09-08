Председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с жителями в Новых Бурасах напомнил, что в прошлые встречи говорили о планах по строительству крытой ледовой арены.

Местные власти подобрали место, где она будет располагаться. Володин сказал, что вся проектно-сметная документация будет подготовлена, и предложил в следующем году построить спортсооружение.

Третий этап ремонта тротуаров в Новых Бурасах завершат до минусовых температур. Володин предложил за осень-зиму просчитать, сколько еще тротуаров необходимо сделать в районе, и завершить благоустройство на 100% в следующем году.

В Базарном Карабулаке Вячеслав Володин обсудил с жителями вопросы благоустройства района. Здесь проведены первые два этапа ремонта тротуаров. Володин предложил реализовать и третий этап, чтобы до минусовых температур успеть отремонтировать как можно больше пешеходных дорожек. А в следующем году завершить благоустройство.

Также подняли вопрос состояния образовательных учреждений. По новой федеральной программе, которую инициировал президент РФ, школы будут получать дополнительные средства федерального бюджета на капитальный ремонт. Володин призвал региональные власти запустить и областную программу капремонта школ и детских садов.