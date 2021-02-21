Во время встречи с чиновниками в Саратове председатель госдумы России Вячеслав Володин поднял вопрос поборов с родителей в школах и детских садах.

Он обратил внимание на необходимость дополнительного финансирования этих учреждений на текущие нужды. Сейчас игрушки, моющие средства, канцтовары приобретаются в основном за счет родителей.

Тогда он предложил решить проблему и найти дополнительные средства на текущие расходы из расчета две тысячи рублей на дошкольника и ученика в год.

Половину суммы обещал найти Вячеслав Володин и выполнил обещание, вторую половину — городские власти.

— Мы обсуждали с вами вопрос оказания дополнительной помощи школам и детским садикам, с тем, чтобы уйти от поборов и обеспечить текущее содержание на должном уровне. Для этого необходимо, чтобы на следующей неделе городские власти приняли решение о 50 процентов финансирования. Это порядка 130 миллионов рублей. Со своей стороны, обещал найти 130 миллионов. Это так же 50 процентов от объема этой суммы. В целом она должна, еще раз хочу подчеркнуть, составить по две тысячи рублей на одного ребенка, учится ли он в школе или ходит в детский садик. Это позволит выделить на школу, где, допустим, 1,10 тысячи учеников, 2,2 миллиона рублей. Там, где 500 учеников, — миллион. Если это садик на 100 мест, значит, 200 тысяч. По информации заведующих садиков и директоров школ, этих средств будет достаточно, для того чтобы в садики закупить игрушки, учебные пособия, решить вопросы, связанные с покупкой тех же моющих средств, но и многое сделать, для того чтобы и пришкольная территория, территория рядом с садиком была убрана. То есть все то, на что собирают средства с родителей. Вот эти средства должны быть дополнительно выделены к тому финансированию, которое сейчас идет на школы, на садики. Такие средства, со своей стороны, нашел. Они буквально в ближайшие недели поступят в регион как дополнительные, привлеченные, хочу подчеркнуть, окрашенные уже заранее — их можно расходовать только на эти цели. И мы таким образом в этом году зададим стандарт, который на будущий год уже обязательно необходимо будет исполнять. Со своей стороны, обещаю, что мы вместе с родительскими комитетами соберемся буквально через месяц, через два, с тем чтобы посмотреть обратную связь, как средства пришли, на что их начинают выделять, чтобы у нас не повторилась история, когда в прошлом году средства были найдены, а большинство из них потратили на борьбу с пандемией. Это правильно было сделано, но под пандемию дополнительно регионам выделялись средства. Поэтому сделаем все, чтобы были обеспечены стандарты достаточного финансирования школы и садика, с тем, чтобы исключить поборы и решить все проблемы не за счет родителей, — сказал Вячеслав Володин.