В память о Станиславе Говорухине будет учрежден Всероссийский фестиваль жанрового кино «Место встречи изменить нельзя».

Сегодня, в день рождения народного артиста России Станислава Говорухина, Вячеслав Володин посетил ВГИК. Станислав Говорухин был выпускником этого вуза. Председатель Госдумы возложил цветы к мемориальной доске, установленной в память о великом режиссере на фасаде здания института.

Спикер ГД сообщил, что в Москве и в ряде регионов планируется проводить ежегодный фестиваль жанрового кино имени Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

Володин также осмотрел выставку живописных этюдов студентов художественного факультета. Работы были созданы во время фестиваля «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» в Саратовской области летом прошлого года.