Сегодня, 10 декабря, в рамках рабочего визита в Саратовскую область председатель ГД Вячеслав Володин посетил новую инфекционную больницу в Саратове, строительство которой завершено.

Сейчас идет расстановка оборудования и поэтапный ввод в эксплуатацию. Прием первых больных планируют начать в январе.

Больница рассчитана на 400 коек, но, в случае необходимости, здесь можно разместить более 1000 человек, не нарушая санитарных норм.

Также она отвечает всем современным стандартам. Володин отметил, что это самое оснащенное в технологическом плане медицинское учреждение в области. Каждая палата – это практически индивидуальная реанимация с отдельным выходом.

По площади это вторая больница в регионе после областной – 56 тысяч квадратных метров. Работать здесь будет 1256 человек, из которых 1000 – врачи, средний и младший медицинский персонал.

Жителям региона эта больница необходима. Ввод в эксплуатацию такого центра поможет разгрузить другие медицинские учреждения. Новая областная инфекционная больница во время пандемии будет полностью задействована под лечение заболевших COVID-19.

—Работа шла в непростых условиях, был пик пандемии ковида, но несмотря на это, за полтора года стационарная, большая больница построена и готовится к приему пациентов, – отметил Володин и поблагодарил строителей за работу.