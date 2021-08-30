Председатель ГД Вячеслав Володин обсудил с жителями близлежащих микрорайнов предложение по созданию парка. Ранее поступали обращения с опасениями по жилой застройке этой природной зоны. Городу принадлежат участки площадью 21 га с особо охраняемыми территориями.

Жители рассказали, что в конце июля собственник одного из земельных участков презентовал проект о строительстве 25-этажных домов, торгового центра и парковки на 1000 машин. Людей успокоили, что никакой застройки в рекреационной зоне не будет: эта земля защищена законом.

—Эти земли относятся к особо охраняемым природным территориям – их нельзя по закону использовать под застройку. Если такие будут инициативы, надо пресекать. Этого никто не допустит, – сказал Вячеслав Володин.

После обсуждения с жителями будет сформировано техническое задание. Прежде всего планируется расчистить территорию и водоем от мусора, зарослей камыша, предусмотреть места отдыха.

В парковой зоне предполагается строительство тропинок, обустройство детских, спортивных площадок, площадок для настольных игр.

Проект по благоустройству этой территории будет представлен до 1 декабря для обсуждения с жителями.