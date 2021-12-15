В Саратове в следующем году стартует масштабная программа по ремонту дворов.

Сегодня, 15 декабря, об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с жителями рассказал, что пилотными районами, где начнется благоустройство дворовых территорий, станут Ленинский и Фрунзенский.

Напомним, в конце лета Володин предложил запустить новую программу по ремонту дворов. Городские власти должны подготовить паспорта каждой такой территории в Саратове.

Вячеслав Викторович рассказал и о других планах по благоустройству областного центра.