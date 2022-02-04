Сегодня, 4 февраля, около бывшего аэропорта в Саратове обновили крылья самолета ЯК-42. Самолет установили по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина в декабре 2021 года.



«Вячеслав Володин на личные средства купил последний из оставшихся на территории региона ЯК-42, выпущенных на Саратовском авиационном заводе, и передал его в дар городу», – напомнили сторонники политика в его телеграм-канале.

При демонтаже были повреждены крылья самолета, сейчас их восстановили. В скором времени ЯК-42 ожидает покраска.