Сегодня, 22 декабря, председатель ГД Вячеслав Володин заявил в своем телеграм-канале о возвращении здания «Победы» в Саратове.

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил исковые требования территориального управления Росимущества об изъятии из частной собственности здания бывшего кинотеатра «Победа» и земли под ним.

Напомним, весной этого года во время рабочей поездки в Саратов Вячеслав Володин поднимал вопрос нецелевого использования кинотеатров, которые оказались в частных руках. Так, в здании кинотеатра «Победа» в последнее время располагался не кинотеатр, а вещевые выставки и ярмарки.