Новые возможности для малой и санитарной авиации: в саратовском аэроклубе начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Он рассказал о планах по развитию аэроклуба имени Ю.А. Гагарина в Дубках. В прошлом году был проведен первый этап реконструкции, в этом начался второй этап: строится гостиница и места отдыха для приезжающих.

Найдено решение и по третьему этапу работ. В ближайшее время начнется строительство взлетно-посадочной полосы с твердым покрытием.