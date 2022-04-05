О ситуации в Буче высказался сегодня, 5 апреля, спикер ГД Вячеслав Володин.

—Единственное, к чему мы не можем быть готовы, — к подлости. Это наша одновременно и сильная, и слабая сторона.

Ситуация в Буче — провокация с целью дискредитации России.

Как по разнарядке, в иностранных СМИ были опубликованы одинаковые заголовки и фотографии. Джо Байден сразу же призвал к новым санкциям. Ему синхронно вторил Борис Джонсон. Сидевший где-то на базе НАТО Зеленский был срочно привезён в Бучу. Кстати, на вопрос «Продолжит ли он вести переговоры с Россией?» — ответил утвердительно.

Вдумайтесь, если действительно была такая ситуация в Буче, как её описывают, это точно отразилось бы на его решении.

Иными словами, в диалоге с Россией у Зеленского этой темы в повестке нет. Потому что знает правду.

Случившееся — срежессированная постановка. Спектакль, рассчитанный на западного зрителя.

Наша страна дважды запросила срочное заседание Совбеза ООН. Но Британия заблокировала их проведение.

Странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.

Никаких фактов. Только ложь.

Украинские СМИ вынуждены удалять выложенные ими же «фотодоказательства», потому что информация не подтверждается.

Но всё это уже никого не волнует. Обвинения высказаны.

Вашингтон и Брюссель — сценаристы и режиссёры. Киев — актёры.

США проделывали аналогичное в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, на той же Украине в мариупольском роддоме.

Цель одна — дискредитировать Россию, обосновать санкции, поставки оружия, другие недружественные действия, ещё больше обострить ситуацию на Украине.

Как показывает история, время всё расставляет по своим местам.