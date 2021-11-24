Сегодня, 24 ноября, председатель ГД Вячеслав Володин в своем телеграмм-канале выложил пост, посвященный QR-кодам.

—Сегодня врачи 11 больниц обратились к противникам вакцинации от коронавируса.

Разделяю и поддерживаю позицию врачей. Они борются за жизни пациентов, знают реальную ситуацию — то, что происходит в «красных зонах», реанимациях. Понимают, какие меры действительно эффективны. Им небезразлично, когда они сталкиваются с тем, что некоторые политики и общественные деятели публично подвергают сомнению пользу вакцинации.

Со своей стороны делаем все возможное, чтобы сохранить работоспособность парламента.

92% депутатов и 97% сотрудников аппарата имеют иммунитет к коронавирусу.

Но несмотря на это сегодня 4 депутата болеют. За последние 10 дней ушли из жизни 2 работника аппарата.

Прорабатываем вопрос, чтобы те, кто приходит в Думу, имели QR-код. Прежде всего речь идет о наших коллегах из Правительства, экспертах. Планируем реализовать это решение уже в декабре.

Не все идет гладко, но наша позиция — что правильно начинать с себя.

Что касается вызвавших общественный резонанс законопроектов о QR-кодах.

Они направлены в рассылку до 14 декабря ― в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации.

Важно их всесторонне обсудить — они касаются людей.

У граждан, законодателей, регионов, представителей общественности, экспертов есть время и возможность внимательно изучить оба законопроекта, высказать свои замечания и предложения.

В адрес Государственной Думы, депутатов поступило более 120 тысяч официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. Все они внимательно изучаются. Это мнение людей.

По этим вопросам нам предстоит диалог с Правительством — инициатором законопроектов о QR-кодах.

Мы понимаем ответственность, поэтому считаем необходимым, чтобы еще до первого чтения три профильных комитета — по безопасности, охране здоровья и транспорту — провели обсуждения законопроектов. Такие встречи с представителями Правительства пройдут и во всех фракциях.

В завершение. Нам важно выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан. Об этом говорил наш Президент Владимир Путин.

Каким будет решение — покажут итоги обсуждения и позиция депутатов, которую они займут по этому вопросу.

Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может, — написал спикер.