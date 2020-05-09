Сегодня, в день 75-летия Победы, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Смоленской области.

Это место, где раньше находилась деревня «Колесница» Сычевского района. Здесь находится братская могила советских воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году. Здесь захоронено 860 человек, из которых 808 — неизвестные солдаты.

— С праздником, с Великой Победой! Сегодня для нас особенный день. Это день, когда мы вспоминаем тех, кто не вернулся с войны, день, когда мы радуемся Победе, день, когда мы чтим тех, кто сделал все для того, чтобы защитить нашу страну, свои семьи от фашистских захватчиков.

Давайте сделаем все для того, чтобы пронести эту память на годы, на поколения, передать ее нашим детям, внукам, с тем, чтобы память жила. А если будет жить память о тех, кто погиб, значит, они всегда с нами вместе. С праздником вас, с Днем Победы! — сказал спикер российского парламента.

Вячеслав Володин более 10 лет занимается сохранением исторической памяти в Смоленской области — восстановлением воинских захоронений и мемориалов.

Напомним, в Саратовской области при поддержке Вячеслава Володина также были отреставированы и созданы заново памятники и мемориальные комплексы Героям войны: в Энгельсе — Марине Расковой, в Тепловке Вольского района — Виктору Талалихину, в Петровске — Ивану Панфилову, в Синодском Воскресенского района — Василию Клочкову.