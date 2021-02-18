Председатель госудмы России Вячеслав Володин подверг критике кадровую политику в учреждениях здравоохранения в Саратовской области.

Во время своего последнего визита в регион спикер парламента возмутился сложившейся ситуацией с оплатой труда врачей.

— В Москве тысячикоечная больница — два зама главного врача, в Саратове тысячикоечная больница, как вы думаете, сколько замов главного врача? Девять. А это что значит? Это значит, что из фонда заработной платы на административный персонал, руководящий, ушли те деньги, которые должны были пойти на заработную плату врачей, специалистов профильных. И по этой причине на сайте вы увидите объявление: приглашается врач на 15 тысяч рублей. А он должен не 15 тысяч рублей получать. Он должен получать две средние зарплаты по экономике региона, он должен получать 60 тысяч рублей. Он не получает 60 тысяч рублей, потому что раздут персонал начальников, управленцев, отнюдь не тех, кто лечит. Про школы задаю вопрос: знаете, в школах сколько завучей? Восемь. Вот вопрос возникает: зачем? И у нас получается, что учитель, который приходит, получает и 14 тысяч рублей. А почему? А потому что опять сплошные начальники, — сказал Вячеслав Володин.