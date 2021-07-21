Сегодня, 21 июля, председатель ГД Вячеслав Володин посетил Петровск.

Этот город стал победителем во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды. Здесь планируется реставрация объекта культурного наследия регионального значения – железнодорожного моста через р. Медведица. А также благоустройство мест для купания и прилегающей территории.

В сентябре объект должны сдать, однако сейчас его готовность очень низкая. Такая же ситуация и с темпами ремонта тротуаров в городе, на которые выделены привлеченные средства.

— С такими подходами никто средств выделять не будет. Прежде чем реализовать такие проекты, надо анализировать способность организации выполнить работы. У вас вместо 50 процентов выполнено всего пять. Работают экономисты вместо строителей. Это федеральный проект, мы по кабинетам ходили, просили, чтобы выделили средства. Эти деньги даются очень нелегко. А тут идет срыв проекта. Вы деньги потеряете. Почему одна организация работает и нет конкуренции? У меня отдельный разговор будет в том числе с правоохранительными органами, которые должны за этим следить, – сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что когда работает одна организация на всех объектах, это заканчивается плохо. И привел в пример ситуацию с детьми-сиротами в регионе. Из-за того, что строительством занималась одна компания, образовалась огромная очередь на жилье.

Федеральный политик призвал главу района брать на личный контроль все работы и увеличить темпы ремонта тротуаров. В этом году необходимо отремонтировать 30 процентов пешеходных дорожек, а за два года благоустроить всю территорию в городе.