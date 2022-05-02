Спикер ГД Вячеслав Володин возмутился отсутствием необходимой инфраструктуры в виде поликлиник, школ и детских садов. Информация об этом появилась в его телеграм-канале.

Во время рабочей поездки в Иволгино он призвал региональные и городские власти отстаивать интересы жителей и государства, а не застройщиков.

В пример политик привёл застройки высотками некоторых микрорайонов Саратова. В итоге строительные компании заработали, а люди страдают без школ, детских садов и поликлиник.

— Вы для чего их раскармливаете, озолачиваете? Люди приехали, оказалось, жилье на пустыре. И сейчас мы кого тренируем? Людей. Вы государственные интересы должны отстаивать, интересы жителей, – обратился Вячеслав Володин к местным властям.