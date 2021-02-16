Председатель госдумы России Вячеслав Володин во время своего визита в Саратовскую область рассказал о ремонте дорог федерального значения в регионе.

— В течение ближайшего года и на будущий год думаю, что все федеральные дороги в регионе будут приведены в нормативное состояние. В этом году закончатся работы по озинской дороге, в прошлом году завершили работу по алгайской дороге. В этом году ртищевское направление будет отработано. У нас в планах, если брать федеральные дороги, реконструкция дороги «Саратов-Балаково», — сказал Вячеслав Володин на встрече с чиновниками в Саратове.