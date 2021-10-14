Председатель ГД Вячеслав Володин поднял вопрос обеспечения жильем многодетных семей. По его словам, эта тема на отдельном контроле.

Спикер отметил, что, по сравнению с прошлым годом, ситуация улучшилась — были выделены дополнительные денежные средства, квартиры и стали выдавать сертификаты. Видя это, многодетные семьи стали вставать в очередь на получение жилья или сертификата.

—Решать этот вопрос надо быстрее. Если посмотреть на те параметры, с которыми мы завершаем год и выйдем на следующий, правильно было бы сразу сказать: тех средств, которые запланированы на будущий год — 178 млн рублей область планирует выделить на решение этого вопроса, явно недостаточно. Считаю, нам необходимо увеличить объем в два раза. Это минимум. Чтобы у нас сумма составила порядка 356 млн рублей в этом случае. И дальше уже в течение следующего года ее увеличивать, потому что у нас в очереди на будущий год останется 355 семей. На получение квартир — 18 семей, а остальные 337 семей — на получение сертификата. Поэтому хорошо, если мы решим максимально эту проблему, — сказал председатель.