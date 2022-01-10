Выплаты обманутым дольщикам ЖК «Победа» начнутся с 21 января.

Об этом 10 января сообщил Телеграм-канал «Володин Саратов».

Уточняется, что 652 семьи будут получать компенсации со следующей недели. На эти цели выделены средства в размере 1 млрд 189 млн рублей. Ранее о решении проблемы с ЖК «Победа» сообщил Вячеслав Володин.

В настоящее время колл-центр Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства ведет запись дольщиков для проведения выплат.

Напомним, во время рабочей поездки в конце декабря Вячеслав Володин призвал региональных чиновников и областных депутатов решить окончательно вопрос по оставшемуся долгострою – ЖК «Северный», где есть задвоенные квартиры.

За несколько лет удалось закрыть проблему по 78 долгостроям в регионе: были достроены и получили компенсации более 8000 семей. Вячеслав Володин отметил, что основная нагрузка легла на федеральный бюджет.

Володин поблагодарил за помощь в решении проблемы с обманутыми дольщиками прокурора области Сергея Филипенко.