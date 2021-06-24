Председатель госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе своей рабочей поездки в Саратов осмотрел строящуюся инфекционную больницу. Сейчас в здании идет отделка, объявлены аукционы на поставку медицинского оборудования. На объекте работают 270 человек.

Строительно-монтажные работы планируют завершить в июле. После начнутся пусконаладочные работы. В сентябре – укомплектование оборудованием и затем запуск больницы. Также начинается благоустройство территории.

— Если больница будет введена в сентябре, она разгрузит другие городские и областные больницы, приняв сюда пациентов с инфекцией. Больница – это стены. Наша цель – оказать помощь людям, – сказал Володин.

Обсудили и удорожание строительства объекта из-за повсеместного роста стоимости металла. Вячеслав Володин отметил, что будет помогать в поиске дополнительного финансирования.

Также Вячеслав Володин призвал депутатов областной думы участвовать в реализации таких проектов, а не заниматься популизмом.