YouTube заблокировал парламентский канал «Дума ТВ», — сообщил 9 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению политика, такой шаг — «очередное доказательство нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном».

Как сообщил Володин в своем Телеграм-канале, американские власти «заставляют американские IT-компании, владеющие социальными сетями, вести информационную войну против нашей страны».

Вашингтон вопреки принципам демократии хочет, чтобы YouTube транслировал лишь его точку зрения, — уверен Володин, отмечая, что допустить этого нельзя.