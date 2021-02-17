Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о точечной застройке в Саратове.

Он отметил, что невозможно получить участки в центре города, ведь вся земля роздана.

—Получают место под стоянки, а с четверга на пятницу это место разрешают использовать под застройку или что-то ставят — маленький сарайчик и отводят за этим сарайчиком территорию за “три рубля”, — сказал федеральный политик.

И отметил, что город не получил ничего за счет продажи земли на аукционах, а из-за таких схем Саратову наносится огромный ущерб.