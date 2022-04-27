Спикер ГД Вячеслав Володин высказался об отмене института консолидированных групп налогоплательщиков.

Благодаря этому решению налоги крупных компаний останутся в бюджетах регионов, где они работают.

В Санкт-Петербурге прошло заседание Совета Законодателей. Депутаты Госдумы, сенаторы и министры обсудили, что нужно сделать для развития экономики в условиях санкций.

Вячеслав Володин поднял вопрос об отмене нормы о консолидированной группе налогоплательщиков (КГН). Это механизм, который позволяет группам платить налог на прибыль как одна компания, объединяя прибыли и убытки. Он отметил, что многие регионы несут от этого потери.

—Если в регионе работает компания, значит, она должна платить налоги, а так получалось, что начинали выводить прибыль, — сказал Володин.

В Саратовской области это касается таких предприятий как Оргсинтез-Лукойл, НПЗ-Роснефть, Фосагро (Балаково), компании Газпром и Росатом, Ростелеком и другие. От этого решения регион однозначно выиграет.

Норма должна прекратить свое действие с 2023 года.