Председатель ГД Вячеслав Володин высказался о решении европейского суда по правам человека обязать Россию узаконить однополые союзы. Оно было принято после жалоб трех пар, которым отказали регистрировать брак в государстве.

Федеральный политик отметил, что теперь становится понятна необходимость вносить изменения в Конституцию. Он обратился к статье 79 и норме о защите «института брака как союза мужчины и женщины».

— В связи с этим возникает вопрос: зачем вы раз за разом пытаетесь навязать нам чуждые ценности? У каждой нации есть свой культурный код, свои традиции, свой менталитет. Не считаться с этим нельзя. Инородные «гены», которые вы пытаетесь вживить, ведут только к разрушительным процессам. Пример тому — недавние столкновения в Грузии. Очевидно, расшатывание чужой государственности — ваша цель. Кстати, сегодня европейские авиакомпании заявили о намерениях отказываться от приветствия пассажиров словами «дамы и господа». Хотят перейти на гендерно-нейтральные фразы. Это ваш выбор. Но не наш! — сказал Вячеслав Володин.

Он добавил, что судьи, принимая такое решение, показали отсутствие квалификации — ведь оно противоречит национальному законодательству. По его мнению, правильно было бы в связи с этим им подать в отставку.