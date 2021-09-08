Председатель ГД Вячеслав Володин провел встречу с жителями Балтая. Они подняли вопрос выделения финансирования на сельские дороги.

Напомним, ранее было принято решение, что 10% от областного дорожного фонда будет направляться на ремонт дорог в сельских поселениях. Из расчета три тысячи рублей на жителя.

Однако жители Балтая рассказали Володину, что региональный министр транспорта и дорожного хозяйства выделил не по три тысячи рублей, а по две.

Вячеслав Володин планирует сегодня обсудить этот вопрос с губернатором.

—Если министр пошел на такие решения обманным путем, его может ждать та же судьба, что и бывшего министра транспорта. Нужно заниматься сельскими дорогами и межрайонными, а не красоваться министру на федеральных трассах, — отметил Володин.