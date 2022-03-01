Дорогие друзья, скоро год, как мы с вами здесь общаемся.

Читаю ваши комментарии. Поступают вопросы на тему: почему в публикуемых в эти дни санкционных списках не видим фамилии «Володин»?

Отвечаю всем интересующимся.

Санкции против меня введены в 2014 году. Таких стран порядка 40.

Привожу список:

США, Канада, страны ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония), Черногория, Исландия, Норвегия, Албания, Лихтенштейн, Украина, Швейцария, Япония и Австралия.

Восемь лет назад меня спросили: «Как вы к этому относитесь?»

Так же, как и ранее, отвечу: абсолютно спокойно.

За рубежом ни у меня, ни у моей семьи никакой собственности, счетов и активов никогда не было и нет. Дети работают и учатся в нашей стране.

А что касается отдыха — в России много замечательных мест.

Главное — служить своей стране и отстаивать её интересы.