Правительственные законопроекты о введении QR-кодов рассмотрены Советом Думы.

Первым законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Второй — регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно — в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации.

У законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения.