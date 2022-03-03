Американские социальные сети — Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, — находящиеся под контролем Вашингтона, развернули информационную войну против России. Они нарушают собственные же правила, нормы международного права, ограничивают свободу слова, распространяют лживую информацию. Об этом сегодня, 3 марта, написал спикер ГД Вячеслав Володин.

-Мы не можем не реагировать на происходящее. Принимать решение об ответственности за распространение фейков необходимо. Нам важно, чтобы информация была правдивой, а те, кто её создаёт и распространяет, отвечали за достоверность.

Депутаты предлагают ввести административную и уголовную ответственность за распространение фейков, ложной информации. Речь идёт о крупных штрафах — до 5 млн рублей. А в случаях, повлёкших тяжкие последствия, — до 15 лет лишения свободы. Жёсткая, но необходимая мера для тех, кто совершает враждебные действия по отношению к своей стране, её армии и нашим гражданам.

Планируем рассмотреть поправки в КоАП и Уголовный кодекс на завтрашнем пленарном заседании, которое специально назначили для обсуждения вопросов защиты экономики нашей страны и поддержки граждан в условиях санкций, -пишет политик.